Most zvítězil v soutěži o Nejlepší místo pro pořádání festivalů

Na slavnostním udílení cen VENUE roku 2025 v rámci Prague Music Weeku se Most stal vítězem v kategorii Nejlepší místo pro pořádání festivalů.Tento úspěch patří lokalitě jezera Most, které si získalo srdce návštěvníků svou atmosférou, energií i kouzlem letních akcí.
Jezero Most se stalo symbolem proměny našeho města. Z místa, které bylo kdysi spojeno s těžbou, se stalo živé srdce Mostu plné kultury, sportu a radosti. Každý, kdo k nám přijde, cítí tu pozitivní energii a hrdost lidí, kteří tu žijí. Jsem nesmírně rád, že tuto změnu ocenila i odborná veřejnost,“ uvedl primátor města Mostu Marek Hrvol.
Proměna, která inspiruje celé Česko
Cenu VENUE udělují odborníci z oblasti hudby, event managementu a cestovního ruchu. Porota ocenila nejen krásu jezera Most obklopeného přírodou a výhledy na České středohoří, ale i moderní zázemí, snadnou dopravní dostupnost a perfektní organizaci velkých akcí.
V posledních letech se zde konaly některé z nejvýznamnějších událostí v České republice. Na březích jezera se odehrál například Olympijský festival, světově proslulý hudební festival Let It Roll, padl zde rekord v hromadném otužování a nechyběla ani řada sportovních a kulturních akcí, které z Mostu udělaly pojem. Každý rok sem míří tisíce návštěvníků, kteří si chtějí užít atmosféru výjimečného místa, kde se potkává příroda, energie lidí a moderní městský duch.
Město, které si věří
Tento úspěch potvrzuje, že Most se stal jedním z nejživějších kulturních center v České republice. Jezero Most není jen místem k odpočinku, ale i prostorem pro zážitky, inspiraci a setkávání. „Je to ocenění pro všechny, kteří věří v potenciál našeho města a s nadšením se podílejí na rozvoji jezera Most. Děkuji organizátorům, partnerům i všem návštěvníkům, kteří k nám přicházejí za zážitky. Tohle ocenění patří celé komunitě Mostečanů,“ doplnil primátor.