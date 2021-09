Mostečan ukradl nářadí z rekonstruovaného domu, před policií utíkal z domova

Na mostecké policii skončil o víkendu 33letý muž z Mostu. Ten se měl v noci z pátku na sobotu vloupat ve starší zástavbě Mostu v části Zahražany do neobydleného řadového domu, který prochází rekonstrukcí. Přes lešení se dostal do druhého patra a oknem vnikl do vnitřních prostor, ze kterých měl odcizit různé nářadí. S lupem následně zamířil domů. Tam ho na druhý den v neděli zadrželi mostečtí policisté. Muž chtěl před hlídkou utéct nejprve přes balkón, ale když si všiml policistů před domem, zvolil cestu přes chodbu domu. Ani tam neuspěl a nakonec skončil v rukou mužů zákona. Odcizené dvě bourací kladiva, úhlová bruska, aku vrtačka, vodováha, montážní pěny, radiostanice a další věci v hodnotě 38 tisíc korun byly policisty zajištěny a vráceny zpět poškozenému majiteli. Mostečan nekradl poprvé, za krádež byl již potrestán a loni se vrátil z vězení. Policisté obvodního oddělení Most muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za tuto krádež mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.