Mostečané mohou do 15. února „HEJBAT MOSTEM“

Mostečané mají po roce opět příležitost „Hejbnout Mostem“. Město už zkraje nového roku otevírá takzvaný participativní rozpočet, který umožňuje veřejnosti navrhovat a následně hlasovat o projektech, které mají vylepšit veřejný prostor. Rozdělen je na městskou a seniorskou část. Celkem se v Mostě na projekty vyčlenilo 4,5 mil. Kč.
Návrhy mohou lidé podávat prostřednictvím webových stránek www.hejbnimostem.cz, ale je možné tak učinit i fyzickou formou. Termín pro podávání návrhů je do 15. února. Do konce tohoto měsíce bude projekty hodnotit odborná komise. Od 1. do 15. března bude moci veřejnost hlasovat a v dubnu už by měly být známy vítězné projekty, které město následně realizuje.
V loňském roce město rozdělilo peníze mezi osm projektů. Největší počet hlasů dostalo hřiště pro nejmenší v rekreačním areálu Benedikt, uspěl ale například skleník jako kouzelný domeček pro rostliny a děti, kuličková dráha nebo discgolfové hřiště na Šibeníku. V seniorské části vybrali občané zařízení místnosti pro pohybovou aktivitu v penzionu pro seniory v Komořanské ulici, vytvoření terapeutické zahrady v domově pro seniory v Barvířské ulici a pořízení samonosné pojezdové brány do penzionu v ulici Ke Koupališti. Od roku 2020 podpořilo město Most z participativního rozpočtu už více než tři desítky projektů.
DO RÁMEČKU:
Prostřednictvím webových stránek hejbnimostem se mohou Mostečané zapojit i do dalšího projektu – Probuď Hrabák. V roce 2024 uspěl v participativním rozpočtu projekt na zpracování studie Park Hrabák. Aby ale nezůstalo jen u studie a obyvatelé Mostu měli možnost ovlivnit, jak bude kdysi oblíbená rekreační zóna na okraji města vypadat, vznikl samostatný projekt Porbuď Hrabák, tentokrát však už mimo participativní rozpočet. Jeho prostřednictvím může veřejnost rovněž podávat návrhy, jak toto část města oživit. První akce se tu konaly už v loňském roce a také letos by měly pokračovat.