Mostečané mohou opět rozhodnout, komu pomůže Let It Roll

Stejně jako vloni, také letos mohou Mostečané vybrat organizaci, která získá finanční podporu z letošního festivalu Let It Roll. Ten se uskuteční na jezeře Most na přelomu července a srpna.
Hlasovat můžete od 15. do 30. června prostřednictvím aplikace Munipolis https://www.munipolis.cz/app/anketa/otazky/9Q90ZSlE. Každý hlasující má k dispozici jeden hlas. Hlasování je zabezpečeno ověřovacím kódem zaslaným na telefonní číslo.
Pomozte rozhodnout, kam letos poputuje pomoc spojená s festivalem, který do Mostu přiváží nejen hudbu a energii, ale také podporu pro ty, kteří ji potřebují.
Do finálového výběru se letos dostaly tři organizace, které svou práci každý den mění životy lidí k lepšímu:
Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi Diakonie Most
Pomáhá dětem a dospívajícím zvládat psychické obtíže, jako jsou úzkosti, deprese nebo ADHD.
Dětský domov Most
Poskytuje bezpečné zázemí dětem, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách.
Onkologická poradna AMA SOP Most
Podporuje onkologické pacienty a jejich blízké v náročných životních situacích.