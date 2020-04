Mostečané si o Velikonocích hlavu s dodržováním nařízení nelámali, strážníci měli napilno

Během velikonočních svátků strážníci zaznamenali 52 případů porušení povinnosti nošení roušek a omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Další desítky osob během kontrol strážníci pouze upozornili. Ve 25 případech během čtyř dnů oznámili podezření z přestupku správnímu orgánu na Magistrátu města Mostu, který může uložit pokutu až 10 000 Kč. Klidnější bylo velikonoční pondělí, kdy pravděpodobně kvůli horšímu počasí lidé zůstali doma. „Během Velikonoc se počet případů zvýšil asi o čtvrtinu. Jednalo se zejména o skupiny osob na veřejném prostranství ve městě, hlavně v sociálně vyloučených lokalitách nebo na sídlištích, které nedodržovaly povinný odstup a neměly nasazené roušky. Někteří například vysvětlovali strážníkům, že nemají roušku, protože kouří, telefonují nebo něco jí. To samozřejmě není omluva. Ta pokuta je opravdu vysoká, lidé by si měli uvědomit, že to opravdu není legrace. Také by se neměli spoléhat na to, že strážníky uvidí přicházet a roušku si včas nasadí. Pomáhají nám kamery,“ upozornil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.