Mostecká 8. základní škola funguje! Ale jen pro děti vybraných profesí

Na základě usnesení vlády byla 8. základní škola Most určena, aby vykonávala nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Péče bude škola vykonávat ve skupinách max. po 15 dětech (žáků).

Jak bude škola fungovat?

Školní družina:

Bude k dispozici od 6:00 do 8:00 a od 11:40 do 15:00

Úplata za školní družinu se neplatí, ŠD je zdarma

V oddělení může být maximálně 15 dětí

ŠD bude v hlavní budově školy.

Škola:

Výuka bude probíhat od 8:00 do 11:40 ve třídách školy

Veškeré informace ohledně učebnic, sešitů a dalších praktických záležitostí vám sdělí učitelky během prvních dní, mějte prosím trpělivost.

Školní jídelna:

Oběd bude vydáván od 11:40

Oběd nebude vydán nikomu jinému, pouze dítěti přímo v jídelně

Je zakázáno vynášet potraviny z prostoru školní jídelny

Bezpečnostní opatření:

Všem dětem bude při vstupu do školy změřena teplota

Všichni žáci si ihned po vstupu do školy umyjí ruce antibakteriálním mýdlem

Jiné osoby včetně zákonných zástupců mají vstup do školy zakázán

Upozorňujeme, že: