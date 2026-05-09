Mostecká činohra pozve diváky na svatbu roku!

Svatba roku! jeden velký den, jedna rodina a spousta věcí, které měly zůstat nevyřčené. To je současná britská hra Než hvezdy zapadnou. Hra plná rychlých dialogů, ostrého humoru a emocí, kterou v premiéře uvede 15. května mostecká činohra.
Na svatbě Marka a Sylvie se sejde široké příbuzenstvo, její dvě sestry, jejich partneři, ovdovělý otec, bláznivá teta a nikoho netrápí, že ženichem je přistěhovalec odněkud z východní Evropy. Vše je zalité budoucím štěstím novomanželů. Ale horký letní den a stoupající hladina alkoholu v krvi rozproudí emoce. Jak se to mohlo tak pokazit? Vždyť přece byli všichni tak šťastní a veselí. Začnou padat masky a na povrch vyplavou odhalení i obvinění, která nikdo nečekal. V domě, který pamatuje lepší časy, se během několika hodin rozvine strhující rodinné drama plné humoru, napětí i nečekané něhy. Sourozenecká rivalita, partnerské krize i střet generací vytvářejí obraz světa, v němž je těžké odejít a ještě těžší zůstat. Intenzivní, současný příběh o tom, kolik toho unesou vztahy, když se začne mluvit bez obalu.
Hrají: TEREZA – Karolína Herzinová, ZUZANA – Eliška Navrátilová, ELIŠKA – Kateřina Hlubíková, TETA BLANKA – Michaela Krausová, KAREL – Marcel Rošetzký, PEPA – Jan Beneš, DAB – Lukáš Kofroň, MAX – Kryštof Grygar, KLÁRA – Sophia Strunga, LUCIE – Klaudie Buriánková / Beáta Kesslerová. (nov)