Mostecká knihovna otevírá příměstský tábor

Městská knihovna Most zve děti na příměstský tábor.
Jak se přihlásit? Vyplněnou přihlášku s podpisem naskenujte/vyfoťte a společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny zašlete na kontaktní e-mail knihovny akce@knihovnamost.cz nebo odevzdejte u pultu ve výpůjčním oddělení knihovny. (Moskevská 12, první patro.)
Jakmile knihovna přihlášku zaeviduje, zašle e-mailem potvrzení o jejím přijetí společně s platebními údaji k bezhotovostní platbě částky 2000 Kč za cenu tábora. Místo pro dítě bude rezervováno až na základě přijaté platby. Potřebné vybavení na tábor: batoh, jídlo a pití na celý den, pevná sportovní obuv, volnočasové oblečení dle předpovědi počasí a pláštěnka.
Program tábora: Děti denně čeká výlet vlakem či MHD na určené místo, kde budou trávit čas aktivně – za den urazí znatelné vzdálenosti pěšky. Je třeba, aby měly děti pro tuto aktivitu odpovídající fyzickou kondici. Čeká je lanové centrum Osek – 3D bludiště, hrad Rýzmburk – dobrodružné hry, Hvězdárna Hněvín – pozorování oblohy, Sportareál Klíny – horozelecká stěna, lanový park, minigolf a zámek Jezeří s prohlídkou sklepení. Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí.
Start a cíl: denně v budově Městské knihovny Most
Věková skupina: 8–11 let
Cena: 2000 Kč
V ceně: doprava, vstupné
Pořádá: Městská knihovna Most, p. o.
Kontaktní tel.: 731 550 575
E-mail: akce@knihovnamost.cz