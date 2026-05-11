Mostecká knihovna otevírá příměstský tábor

Městská knihovna Most zve děti na příměstský tábor.

Jak se přihlásit? Vyplněnou přihlášku s podpisem naskenujte/vyfoťte a společně s kopií kartičky zdravotní pojišťovny zašlete na kontaktní e-mail knihovny akce@knihovnamost.cz nebo odevzdejte u pultu ve výpůjčním oddělení knihovny. (Moskevská 12, první patro.)

Jakmile knihovna přihlášku zaeviduje, zašle e-mailem potvrzení o jejím přijetí společně s platebními údaji k bezhotovostní platbě částky 2000 Kč za cenu tábora. Místo pro dítě bude rezervováno až na základě přijaté platby. Potřebné vybavení na tábor:  batoh,  jídlo a pití na celý den, pevná sportovní obuv, volnočasové oblečení dle předpovědi počasí a pláštěnka.

Program tábora: Děti denně čeká výlet vlakem či MHD na určené místo, kde budou trávit čas aktivně – za den urazí znatelné vzdálenosti pěšky. Je třeba, aby měly děti pro tuto aktivitu odpovídající fyzickou kondici. Čeká je lanové centrum Osek – 3D bludiště, hrad Rýzmburk – dobrodružné hry, Hvězdárna Hněvín – pozorování oblohy, Sportareál Klíny – horozelecká stěna, lanový park, minigolf a zámek Jezeří s  prohlídkou sklepení. Změna programu vyhrazena s ohledem na počasí.

Start a cíl:                      denně v budově Městské knihovny Most

Věková skupina:           8–11 let

Cena:                              2000 Kč

V ceně:                           doprava, vstupné

Pořádá:                          Městská knihovna Most, p. o.

Kontaktní tel.:               731 550 575

E-mail:                            akce@knihovnamost.cz

 

