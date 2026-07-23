Mostecká knihovna otevře hvězdářský kroužek, zasvětí do tajů vesmíru a nebeské mechaniky

Mostecká knihovna rozšíří svou nabídku vzdělávacích aktivit. V září otevře nový astronomický kroužek pro děti i dospělé. V jeho účastnících má probudit zvídavost, zájem o přírodní vědy a nabídnout jim poznání tajemství vesmíru srozumitelnou formou. Kroužek povede předseda Krušnohorské astronomické společnosti a dlouholetý demonstrátor hvězdárny na Hněvíně Jiří Harrandt.
„Otevřením kroužku reagujeme na zvýšený zájem o prohlídky a pořady hvězdárny ze strany návštěvníků,“ vysvětluje ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik a dodává: „Knihovna neustále rozšiřuje záběr vzdělávacích programů v různých oborech. Máme již zkušenost se čtenářským klubem, na který chodí zájemci různých generací. Proto jsme se rozhodli otevřít hvězdářský kroužek, kde budou mít děti i dospělí blízko také k matematice a fyzice.“
V rámci kroužku nahlédnou účastníci do tajů astrofyziky a nebeské mechaniky. Během pravidelných setkání se seznámí se Sluneční soustavou, planetami, souhvězdími, Měsícem i vzdálenými galaxiemi. Součástí programu budou pozorování noční oblohy, jednoduché pokusy, práce s mapami hvězdné oblohy i modely vesmírných těles. Kroužek bude přizpůsoben věku účastníků tak, aby si každý odnesl nejen nové znalosti, ale především radost z objevování. „ Do kroužku se mohou přihlásit děti od deseti let, přičemž horní hranice zájemců není omezena. První informační schůzka je 3. září od 16 hodin v knihovně Most, “ zve Petr Petrik.
Zájem o astronomii vede podle odborníků k rozvoji kritického myšlení. Shodují se, že astronomie je jedním z nejlepších způsobů, jak děti přirozeně motivovat ke studiu matematiky a fyziky. Při pozorování pohybu planet nebo fází Měsíce si totiž uvědomují, že vesmír funguje podle přesných zákonitostí. Učí se pracovat s časem, vzdálenostmi, měřítky i orientací v prostoru. Přitom často ani nevnímají, že si osvojují matematické dovednosti, jako je odhad, počítání, práce s čísly nebo logické uvažování. Děti na konkrétních příkladech poznávají, proč vzniká den a noc, jak funguje gravitace, proč planety obíhají kolem Slunce nebo jak se šíří světlo z hvězd. Díky tomu pak lépe chápou přírodní zákony a dokážou si je spojit s každodenním životem. „Tímto kroužkem navazujeme na dlouhodobou snahu podporovat v knihovně vzdělávání, tvořivost a celoživotní zájem o poznání,“ uzavírá Petr Petrik.