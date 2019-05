Mostecká knihovna otevřela nový dětský koutek

Městská knihovna Most otevřela nový dětský koutek. Ten jako koutek ovšem nevypadá, je to docela velký prostor v oddělení výpůjčních služeb, určený především pro nejmenší děti do 5 let, které se bez doprovodu ještě neobejdou.

Děti i jejich rodiče čeká příjemné a útulné prostředí s posezením, pro děti tisíce knih – leporel, nedaleko přebalovací pult i možnost občerstvení (teplé a studené nápoje – pro děti i dospěláky). Kromě toho i perfektní a přívětivý personál, který pomůže se vším, o co se požádá….

V koutku se může číst, přednášet, poslouchat, sedět, ležet, povídat, pospávat, koukat, hrát hry, dumat, malovat, učit se, prohlížet si knihy, psát, kreslit, snít, zpívat, modelovat, dozvídat se nové věci, soutěžit, hrát divadlo. V koutku se naopak nesmí kouřit, nadměrně hlučet, utíkat od maminek, pít alkohol, bít jiné děti, rozbíjet nebo ničit nábytek, trhat knížky a zlobit! V mnoha knihovnách již vznikly Dětské kluby, kde se scházejí maminky na mateřské dovolené (občas se vyskytují také tatínci) a společně tvoří malý program pro děti. „Tento koncept se osvědčil a je považován za smysluplný – maminky mají prostor i pro vzájemnou komunikaci, doporučování knih a výměnu zkušeností, což je jistě vítaným rozptýlením z jejich každodenního stereotypu. To se ostatně nabízí i v mostecké knihovně – předpokládá se, že aktivní maminka (maminky) se zamyslí nad tvorbou programu nebo nějaké zajímavé aktivity (četba, pohybové, výtvarné, poznávací hry, tvořivá dílna apod.). Pracovnici knihovny jim v tom jsou připraveni pomoci,“ uvedl ředitel mostecké knihovny Petr Petrik. nov