Mostecká knihovna zve děti na NOC S ANDERSENEM

Městská knihovna Most pořádá 22. března od 18 hodin do 23. března do 8 hodin NOC S ANDERSENEM.

Pro děti od 8 do 12 let je připraveno přenocování v knihovně, které se koná ve stejný čas po celé republice. Postará se o ně tým zkušených knihovnic, které připravily poutavý program do pozdních večerních hodin.

V případě zájmu: Vyplňte přiloženou přihlášku a odešlete na pujcovna@knihovnamost.cz

nebo doneste osobě do knihovny. Přihlášku si také můžete vyzvednout

a vyplnit v knihovně.

PŘIHLÁŠKA K NOCI S ANDERSENEM

– Se svým potomkem napište a stejným způsobem doručte krátký motivační dopis, který pomůže knihovníkům rozhodnout v případě velkého zájmu.

– Přihlášku i motivační dopis dodejte osobně nebo elektronicky

NEJPOZDĚJI DO 12. 3. 2024

– Účast potvrdíme 15. 3. 2024