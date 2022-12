Mostecká knihovna zve na filmový festival SNOW FEST 2022

V úterý 13. prosince zve Mětská knihovna Most od 16.30 hodin na Snow Film Fest.

Bez pádla

Kanada │ 41 min

Bez pádla je dobrodružný kanoistický film o snowboardingu, který spojuje historii horní části řeky Columbia se 140 km dlouhou plavbou od úpatí přehrady Mica Dam až po vrchol přehrady Revelstoke. Čtyři neohrožení snowboardisté se v polovině ledna snaží následovat kroky Davida Thompsona po řece Columbia, během jednoho z nejchladnějších momentů v zaznamenané historii v Revelstoke.

Innsbruck. Powder. People.

Nový Zéland │ 17 min

Po mnoha zimních sezónách a soutěžích na nejvyšší úrovni po celém světě končí profesionální freeridový lyžař z Nového Zélandu Neil Williman v Innsbrucku. Tam je vřele vítán talentovanými místními obyvateli. Společně objeví hory Tyrolska během celosvětové pandemie. Jejich poslání: najít ty nejnáročnější sjezdy pouze pomocí veřejné dopravy.

Ledový tanec na Godafossu

Německo │ 31 min

Vodopády na severu Islandu jsou výzvou pro odvážné vodáky. Jak šílení musíte být, abyste to zkusili v zimě? Zeptejme se Matze Brustmanna, Adriana Matterna, Jobsta Hahna z Německa a Sama Suttona z Nového Zélandu, kteří počátkem března cestují do Goðafossu, aby si troufli na neobyčejné! Na »Fall of the Gods« zvládla čtveřice řadu úspěšných cest na nejrůznějších trasách – včetně prvního zimního sjezdu 14 metrů vysokého hlavního vodopádu uprostřed řeky.

Prozíravost

Itálie│ 20 min

Cílem expedicí je obvykle dobytí vrcholu nějaké hory. Pro rychlostního horolezce a skialpinistu Benedikta Böhma a jeho tým je za tím mnohem víc. Jak lze zkušenosti z hor přenést do běžného života? A musí člověk méně riskovat, aby byl dobrým otcem? Příběh se odehrává na Putha Hiunchuli (7246 m.n.m.) v pohoří Dhaulagiri v Nepálu.

Pro vrchol až na konec světa

Česká republika│ 25 min

Dokument Marka Holečka z expedice Antarktida 2018 vypráví o cestě tam i zpět malou plachetnicí a

o jednom prvovýstupu, na do té doby nepojmenovaný kopec. Kopec dostal název Monte Pižďuch a

novou cestu pojmenovali Bloody Nose. Jako lezecký parťák se v dokumentu představí Mirek Dub.

Délka akce: 134 minut

Rok výroby: 2022