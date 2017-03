Mostecká liga malé kopané opět startuje, už v neděli

V neděli bude prvním kolem zahájen již šestnáctý ročník Mostecké ligy malé kopané. Na hřišti 11. ZŠ v Mostě se bude o titul nejlepšího týmu mosteckého malého fotbalu ucházet stejně jako loni deset týmů.

Startovní pole loňské sezony opustila hned trojice týmů, a to loňský poražený finalista, FC Jeptišky, a dále týmy FC Gunners Most a Old Bridge. Na jejich místo nastoupila trojice nováčků, i když toto označení není přesné vlastně ani u jednoho z týmů.

Prvním nováčkem je družstvo Jablíčka Chomutov, byť z hlediska týmové historie a zkušeností se samozřejmě o žádné nováčky nejedná. Čím jsou Gamblers Most pro mostecký malý fotbal, tím jsou Jablíčka pro ten chomutovský. Tento několikanásobný vítěz Chomutovské ligy malého fotbalu, či řady turnajů včetně prestižního Zelencupu míří do Mostu za novou výzvou a zcela jistě se bude řadit k okruhu favoritů na titul. Zároveň sem přivádí další kvalitu a potenciální nové tváře pro mostecký výběr v celostátní lize malého fotbalu.

Dalším nováčkem s těmi nejvyššími ambicemi bude tým Atlético Most. Toto mužstvo je tvořeno vesměs pouze hráči, kteří již mosteckou ligu hráli v jiných barvách, přičemž téměř vždy jde o výjimečné hráče v popředí s Jakubem Hruštincem, Matějem Koudelkou či Danielem Kasalem. V bráně bude útočné manévry svého týmu zajišťovat Václav Šlégr, a pokud se dokáže vysoký počet výrazných individualit před ním srovnat a podělit o herní čas, mělo by jít o jednoho z hlavních vyzyvatelů úřadujícího mistra.

Trojici nových týmů uzavírá družstvo Kosmos. Ani tentokrát nelze mluvit o skutečném nováčkovi, neboť jde většinou o hráče nastupující v minulých sezónách v barvách FC Gunners Most. Ti byli doplněni několika dalšími jmény a zcela jistě se pokusí v letošní sezóně plnit důstojnější roli, než tomu bylo v ročnících minulých.

Stálicí soutěže je úřadující mistr Gamblers Most. Tento již sedminásobný vítěz mostecké soutěže, vítěz řady prestižních českých turnajů včetně hattricku z největšího turnaje malého fotbalu u nás, Quanto Cupu, dvojnásobný a stále úřadující mistr republiky a účastník Ligy mistrů, v jehož barvách působí hned pět českých reprezentantů, je skutečným pojmem dávno přesahujícím hranice mosteckého regionu. Přes nespornou sílu všech jejich vyzyvatelů je třeba Gamblery stále brát jako největšího favorita na mistrovský titul, a to zejména díky jejich těžko napodobitelné hře s intenzivním zapojováním jejich brankáře Ondřeje Bíra a díky nesmírně bohatým zkušenostem hráčů. Dalším, kdo si zcela jistě bude dělat nároky na nejvyšší umístění, jsou FC Katalánci SWAG. I zde jde o velmi zkušený tým.

Trojicí týmů, která ještě stále může pokukovat po předních příčkách, jsou Inseminátors FC, Hospoda ULITA a GMS Most. Všechny disponují velmi kvalitními hráči.

Ligovou desítku doplňují družstva proOFFICE a FC Levels. Byť se samozřejmě může stát cokoliv a ani tato družstva nemusí hrát o úplný ligový chvost, přesto by společně s Kosmosem měly být právě ony těmi týmy, které bude na hřišti spíše než boj o medaile motivovat láska k malému fotbalu a radost z pohybu.