Mostecká nemocnice hledá lékaře a lékařky

Mostecká nemocnice – druhá největší nemocnice Krajské zdravotní – nabízí mladým i zkušeným lékařům zázemí, které jim umožní soustředit se na to nejdůležitější: medicínu a osobní růst.
CO VÁM NABÍZÍME?
Plně hrazené specializační vzdělávání – u nás si atestaci můžete udělat rychleji než ve fakultních nemocnicích.
Podpora při relokaci – nabízíme služební byty vhodné i pro rodiny.
Bez starostí při nástupu – žádné zdlouhavé hledání bydlení nebo školky – zajistíme přednostní přijetí dětí do školy i školky.
Nadstandardní mzda a náborový příspěvek.
Skvělý start kariéry pro operační obory – mladí lékaři se u nás rychle dostanou na sál a dělají skutečnou medicínu.
Týmová atmosféra – zakládáme si na přátelském prostředí a vzájemné podpoře.
Možnost vyzkoušet si den s námi – přijďte na ranní hlášení, poznejte kolegy, primáře, oddělení… a rozhodněte se až potom.
Nemocnice Most
1 500 zaměstnanců
7 000+ operačních výkonů ročně
900 porodů ročně
23 odborných oddělení – např. Perinatologické centrum, Iktové centrum, Makulární centrum a další.
Zastavte se na dobrou kávu. Rádi vám ukážeme, jak to u nás funguje.
Ozvěte se nám – ať už zvažujete první místo po škole nebo změnu v kariéře.
+420 602 274 100
jiri.rak@kzcr.eu