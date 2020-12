Mostecká nemocnice má babybox nové generace

V pořadí druhý babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní je v areálu Nemocnice Most. Slavnostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v mostecké nemocnici se v neděli 6. prosince 2020 zúčastnili iniciátor babyboxů v České republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim Ludvík Hess, zástupci Krajské zdravotní, donátoři a příznivci babyboxů.

První zařízení nové generace zprovoznila předtím Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, a to 24. listopadu 2017.

V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 78 babyboxů, do nichž bylo během 15 let jejich existence odloženo 212 dětí. Krajská zdravotní má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Mostě do něho byla odložena čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři, v Teplicích byli odloženi dva chlapci a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 16 dětí.

Původní babybox v mostecké nemocnici byl uveden do provozu před deseti lety – 5. prosince 2010.