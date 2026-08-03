Mostecká nemocnice má nového ředitele

Novým ředitelem mostecké nemocnice Krajské zdravotní je od 1. srpna Pavel Nesnídal. Na pozici nastoupil na základě výsledku výběrového řízení a ve funkci střídá dočasně pověřeného MUDr. Petra Najmana, který ji řídil od 18. dubna letošního roku. Ten nadále zůstává primářem Otorinolaryngologického oddělení Nemocnice Most.
Nový ředitel přichází do čela mostecké nemocnice z pozice ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kterou zastával od roku 2013. Zkušený manažer s více než 25letou praxí v ekonomickém řízení zdravotnických zařízení a vedení organizací se ve VFN podílel na strategickém řízení, finanční stabilitě a rozvoji nemocnice. V minulosti také zastával pozici ředitele nemocnic v Brandýse nad Labem a Českém Brodu, a ekonomického náměstka Nemocnice Vyškov a Nemocnice Třebíč. Od roku 2024 se věnuje rovněž pedagogické činnosti jako lektor ekonomiky zdravotnictví na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. „Mým cílem je vrátit Nemocnici Most do ziskového hospodaření a stabilizovat nemocnici tak, aby odpovídala svému postavení, které v Krajské zdravotní má. Chci se s ní nejprve více seznámit, realizovat interní audity se zaměřením na organizaci a strukturu zdravotní péče. A určitě se soustředím i na vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám. To všechno je nezbytné k tomu, abychom mohli postupně podnikat další kroky k dosažení optimálního chodu zdravotnického zařízení,“ přiblížil své priority v souvislosti s převzetím řízení Nemocnice Most Pavel Nesnídal.
„Naším hlavním úkolem nadále zůstává zajištění kvalitní, dostupné a bezpečné zdravotní péče pro obyvatele Mostecka a u některých medicínských oborů i pro pacienty ze širšího regionu západní části Ústeckého kraje. Dlouhodobou snahou je vytvářet odpovídající podmínky zaměstnancům s jasnou perspektivou pro ně. Očekávám, že nové vedení přinese mostecké nemocnici kontinuitu, stabilitu a pro rozvoj druhé největší nemocnice v Ústeckém kraji další impulzy,“ řekl Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní, který zároveň poděkoval za odvedenou práci dosavadnímu pověřenému řediteli Petru Najmanovi.
Krajská zdravotní sdružuje sedm zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji.