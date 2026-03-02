Mostecká nemocnice zve nastávající maminky na předporodní povídání

Nemocnice Most zve všechny nastávající maminky 12. března od 9.30 hodin a 16. března od 14.30 hodin (2 polední volná místa) na příjemné a užitečné setkání s porodními asistentkami Jančou a Verčou.
Během předporodního povídání se dozvíte: jak poznat začátek porodu, co si sbalit do porodnice a kdy vyrazit, jak pracovat s bolestí a zvládat ji, co vás čeká na porodním sále
a čeká vás i prohlídka porodního sálu a šestinedělí. Kromě toho se můžete těšit na spoustu praktických rad, prostoru pro dotazy a přátelskou atmosféru.
CENA: 800 Kč s možností proplacení u zdravotní pojišťovny – podmínky si ověřte u své pojišťovny.
Objednávejte se předem na: Veronika Heligrová – verapohl@seznam.cz
DOPROVOD VÍTÁN, bližší informace poskytne porodní asistentka na uvedeném kontaktu.