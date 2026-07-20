Mostecká ODS představila lídra do komunálních voleb

Občanská demokratická strana v Mostě představila lídra své kandidátky pro volby do Zastupitelstva města Mostu. Kandidátku povede Jakub Ozaňák.
Lídr a dlouholetý člen ODS Jakub Ozaňák jde do voleb spolu s týmem lidí, kteří Most dobře znají a chtějí, aby se posouval dopředu. „Na naší kandidátce je 45 osobností, z toho 21 žen. To není detail, to je důkaz, že stavíme na energii, zkušenostech i různých pohledech na to, co naše město potřebuje,“ představuje složení kandidátky Jakub Ozaňák.
„Most umí víc“ není pro ODS podle jeho slov jen slogan. „Je to výzva. Věříme, že Most nemusí být městem promarněných příležitostí. Má potenciál být moderním, bezpečným a sebevědomým městem, kde se dobře žije rodinám, seniorům i mladým lidem,“ dodává Jakub Ozaňák, profesí učitel na základní škole. Co se týká způsobu kampaně, spolu s ostatními kandidáty je připraven ji vést s respektem k městu a s úctou k občanům. „Bez křiku, bez laciného populismu a bez prázdných hesel. Chceme mluvit normálně, férově a hlavně nabídnout konkrétní kroky, které Most posunou dál,“ říká k průběhu kampaně její lídr.