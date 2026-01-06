Mostecká porodnice je opět v provozu, porodní sál je dočasně přemístěn

Dnes 6. ledna od 12 hodin je znovu zahájen příjem rodiček k porodu v Nemocnici Most a porodnice běží ve standardním režimu.
Z důvodu probíhající rekonstrukce je porodní sál dočasně umístěn v budově B, 8. patro, v nově a moderně zrekonstruovaných prostorách bývalé neurologie B.
Vstup je přes Centrální příjem. U recepce se vydejte doleva k osobním i nákladním výtahům. Výtahy vyjeďte do 8. patra, kde se v chodbě u nákladních výtahů nachází porodní sál. Po dobu rekonstrukce zde probíhají vyšetření i příjmy k porodu. Prostory jsou nové, moderně vybavené a citlivě upravené tak, aby se zde každá maminka cítila klidně, bezpečně a s pocitem domova.
Co zůstává beze změny?
Oddělení novorozenců a šestinedělí
budova C, 6. patro – bez jakéhokoliv omezení
Nově zrekonstruované apartmány pro rodičky – k dispozici jsou 3 komfortní apartmány
Perinatologické centrum se špičkovými týmy pediatrů, neonatologů a porodníků – funguje plně a bez omezení