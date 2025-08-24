Mostecká slavnost plná novinek: rodinná zóna, platba čipem nebo čtyři pódia

Největší městská slavnost se blíží a letos přináší některé novinky. Tou zásadní je skutečnost, že platby za občerstvení či další nákup ve stáncích, ale i za pouťové atrakce budou možné jedině prostřednictvím čipu. Rodiny si budou moci předem zakoupit vstup do rodinné zóny. Rozrostl se počet pódií, druhý den, tedy v sobotu, je program zajištěn rovnou na čtyřech pódiích, na jednom z nich dostali příležitost k produkci místní kapely, které si vybrala sama veřejnost.
Bohatý program, v němž nescházejí zvučná jména z hudební scény, je už naprostým standardem. Součástí je i tradiční sobotní průvod, ten vyrazí od magistrátu v pravé poledne. Můžete jej po cestě zdravit nebo se do něho přidat a přijít na slavnost společně. Zájemci mohou využít i stanové městečko. Na pátek a sobotu 12. a 13. září si proto neplánujte žádnou aktivitu, zcela vás pohltí Mostecká slavnost v areálu přesunutého kostela. A auto nechte doma, je zajištěna posílená doprava po celou dobu slavnosti, tedy i v nočních hodinách.
Platby v areálu
Vstup na slavnost zůstává zdarma. Platba za občerstvení a další nákup ve stáncích či na pouti nebude možná hotovostí ani klasickou platební kartou, ale jedině prostřednictvím bezhotovostního platebního systému NFCtron (pro nákup reprezentačních předmětů vystupujících kapel ale hotovost potřebovat budete).
Doprava na slavnost
Doporučuje se k dopravě na slavnost využít městskou hromadnou dopravu, která bude posílená po celou dobu slavnosti, tedy až do nočních hodin. Kyvadlové linky budou tři, a kdo je využije, bude mít dopravu zdarma (vozy zdarma budou označené). Pokud přece jen pojedete autem, parkování je možné na několika místech: nejblíže u Kostelního hřbitova (parkovné 150 Kč – platit lze pouze platební kartou nebo čipem NFC) nebo zdarma na parkovištích blíže k jezeru nebo u zimního stadionu.
Rodinná chill zóna
Pro návštěvníky, především rodiny s dětmi, je připravena zóna, kde si budou moci odpočinout a zabavit děti. Zóna bude mít odpočinkovou část se sedacími vaky, kreativní zónu (malování na obličej ad.) a aktivní zónu (překážková dráha, skákací hrad ad.). K dispozici tam bude také občerstvení a sanitární vůz. Vstup do zóny je zpoplatněný, vstupenky lze zakoupit na místě nebo na tickets.nfctron.com za cenu 200 Kč na den rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti do 12 let), děti od 6 do 15 let v doprovodu dospělé osoby 100 Kč na den, osoba nad 15 let zaplatí 150 Kč na den a děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.
Vratné kelímky
Během slavnosti se nápoje budou podávat do vratných kelímků, záloha činí 50 Kč. Ty se budou vracet zpět stánkařům. Vrátit zpět může jedna osoba pouze tolik kelímků, kolik si koupila plus maximálně 5 dalších. Organizátor se tak snaží zabránit krádežím kelímků a jejich následnému zpeněžení.
Stanové městečko
Návštěvníci, kteří se budou chtít na slavnosti ubytovat a užít si tak program maximálně, mohou využít služeb stanového městečka za vstupné 400 Kč za auto včetně stanu na celý víkend. Stejná cena platí i pro samotný stan. Novinkou je možnost parkování obytných vozidel za 1 000 Kč (připojení na elektřinu či vodu není zajištěno). Vstupenky lze pořídit na tickets.nfctron.com, v případě volné kapacity přímo na místě. Z bezpečnostních a organizačních důvodů bude vjezd vozidel do stanového městečka povolen pouze do pátku do 12 hodin a odjezd nejdříve v neděli po 8. hodině ranní.
Rezervace ve stanovém městečku nebo rodinné zóně: na www.mwsto-most.cz