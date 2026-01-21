Mostecké 1. náměstí zavoní ovarem

Most ožije 24. ledna od 8 do 13 hodin zabijačkovými hody.
Období masopustu a mospustního veselí je obdobím, kdy s dobrotami nešetříme. Lidé si dopřávají jsytá, voňavá a často smažená, která zasytí a zahřejí. je v plném proudu a s ním i tradiční zabijačky. Jednu takovou si můžete užít na tradičních zabijačkových hodech na 1. náměstí. Nakoupit si budete moci, zabijačkové speciality od několika řeznických mistrů, ale také si dát na místě rovnou i teplé zabijačkové dobroty jako polévku, guláš, jitrnici, ovar… K zapití bude k dispozici svařené víno, pivo, ale i nealko a navrch si můžete dopřát sladkou tečku – tak přijďte nejlépe hladoví.
Kromě zabijačkových výrobků nebude chybět ani sezónní nabídka farmářských potravin jako je pečivo, ovoce a zelenina, med, vejce a co počasí dovolí). Pokud se na zabijačkové hody nedostanete, nebo si je chcete užít v klidu domova, můžete si výrobky objednat e-shopu na www.nakupztrhu.cz a kompletní sortiment farmářských výrobků si nechat přivézt až domů. Do Mostu, Litvínova a okolí se rozváží po celý rok, každý čtvrtek brzy odpoledne.