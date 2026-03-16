Mostecké divadlo dostane konstrukci pro akrobaty

Mostecké divadlo bude mít novou pódiovou konstrukci pro novocirkusové a multižánrové produkce. Poprvé ji použije Divadlo rozmanitostí v inscenaci Na kometě.
Zařízení za 1,3 mil. Kč, které divadlu zakoupí město Most, je variabilní. „Konstrukce bude sloužit zejména jako nosná struktura pro vzdušnou akrobacii, scénické prvky a osvětlovací techniku,“ vysvětlil primátor města Mostu Marek Hrvol a dodal: „Vzhledem k tomu, že příští rok budeme rekonstruovat Divadlo rozmanitostí a jeho interiér, výhodou je, že konstrukce dá se využívat i v exteriéru. Zařízení samozřejmě bude využívat podle potřeb i činohra.“
Inscenace Na kometě bude prvním počinem, kde herci konstrukci využijí. „Inscenace v novo cirkusovém stylu, s živou hudbou chce být spektakulární vesmírnou podívanou, která bude vhodná k venkovní produkci. Ke spolupráci na této inscenaci chceme pozvat několik akrobatů, jako hosty,“ říká umělecký šéf Divadla rozmanitostí Jiří Kraus. Premiéra akrobatického divadelního představení, které diváci v Mostě uvidí v takovémto rozsahu poprvé, se uskuteční v dubnu na aréně velkého divadla. Dramatizace a režie se ujme Josef Kačmarčík. Tento titul míří na diváky věkové kategorii osm let a starší.