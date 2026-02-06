Mostecké divadlo otevírá Dramacentrum Prostor

Dramacentrum Prostor Most je nová vzdělávací platforma Městského divadla v Mostě a Divadla rozmanitostí.
„Je to prostor, kde se propojuje divadlo, pedagogika a kreativní proces. Naším cílem je podporovat školy v moderních formách výuky, rozvíjet kompetence žáků a studentů a pomáhat pedagogům s implementací nového RVP. Divadlo vnímáme nejen jako umění, ale jako nástroj aktivního učení, komunikace a rozvoje osobnosti,“ představuje novinku mostecké divadlo.
Dramacentrum vytváří inspirativní prostředí, kde mohou děti, studenti i pedagogové rozvíjet tvořivost, kritické myšlení, komunikaci a sebevyjádření. Přibližuje divadlo jako živý prostor dialogu a poznání. Budou se zde odehrávat workshopy pro žáky a studenty základních a středních škol, pro pedagogy a k inscenacím Městského divadla v Mostě a Divadla rozmanitostí. Workshopy vedou vysokoškolsky vzdělaní lektoři v oblasti dramatické výchovy, divadla a pedagogiky. Uměleckým šéfem dramacentra je Pavel Skála, který má na starosti i poptávku workshopů. Více informací najdete na www.dramaprostor.cz.