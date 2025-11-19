Mostecké divadlo slaví, 22. listopadu zve veřejnost na výjimečný program

Od
redakce HL
-
0
122

HARMONOGRAM OSLAV 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ DIVADELNÍ BUDOVY

Datum: 22. listopadu 2025 / 14:00 – 18:00
Místo: Foyer Městského divadla v Mostě

Oficiální program

14:00 – Otevření divadla

14:30 – Komentovaná prohlídka budovy divadla (L. Traub)
Procházka divadelní architekturou a zákulisím s odborným výkladem.

15:45 – Beseda o historii divadla (V. Hofmann a hosté)
Setkání pamětníků, tvůrců a divadelníků, kteří psali čtyřicetiletý příběh mostecké scény.

16:30Slavnostní křest publikace
NA TOČNÁCH – Čtyřicet let na nové scéně Městského divadla v Mostě (1985–2025)
(F. Nuckolls, V. Hofmann, T. Syrovátka)

17:00 – Ukončení oficiálního programu

19:00 – představení JMÉNO na Komorní scéně

19:00 – premiéra inscenace JÁ, RACEK, Divadlo rozmanitostí

Doprovodný program

Hudební vystoupení členů činohry
Repertoár písní Marty Kubišové a Karla Kryla
Zpívají: Tadeáš Horehleď, Eliška Navrátilová, Michaela Krausová a Kryštof Grygar

Výstava fotografií
Unikátní snímky architektury a zákulisí jedinečné budovy Městského divadla v Mostě.

Projekce dokumentárních filmů z historie Městského divadla v Mostě – R. Prorok, Česká televize
(TV foyer, zkušebna a Divadelní klub)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!