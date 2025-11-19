Mostecké divadlo slaví, 22. listopadu zve veřejnost na výjimečný program

HARMONOGRAM OSLAV 40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NOVÉ DIVADELNÍ BUDOVY
Datum: 22. listopadu 2025 / 14:00 – 18:00
Místo: Foyer Městského divadla v Mostě
Oficiální program
14:00 – Otevření divadla
14:30 – Komentovaná prohlídka budovy divadla (L. Traub)
Procházka divadelní architekturou a zákulisím s odborným výkladem.
15:45 – Beseda o historii divadla (V. Hofmann a hosté)
Setkání pamětníků, tvůrců a divadelníků, kteří psali čtyřicetiletý příběh mostecké scény.
16:30 – Slavnostní křest publikace
NA TOČNÁCH – Čtyřicet let na nové scéně Městského divadla v Mostě (1985–2025)
(F. Nuckolls, V. Hofmann, T. Syrovátka)
17:00 – Ukončení oficiálního programu
19:00 – představení JMÉNO na Komorní scéně
19:00 – premiéra inscenace JÁ, RACEK, Divadlo rozmanitostí
Doprovodný program
Hudební vystoupení členů činohry
Repertoár písní Marty Kubišové a Karla Kryla
Zpívají: Tadeáš Horehleď, Eliška Navrátilová, Michaela Krausová a Kryštof Grygar
Výstava fotografií
Unikátní snímky architektury a zákulisí jedinečné budovy Městského divadla v Mostě.
Projekce dokumentárních filmů z historie Městského divadla v Mostě – R. Prorok, Česká televize
(TV foyer, zkušebna a Divadelní klub)