Mostecké divadlo zve na poslední premiéru

Na závěr roku představí Městské divadlo v Mostě režijní prvotinu Mikoláše Tyce na mosteckém jevišti: Můj romantický příběh. Skotský dramatik D. C. Jackson v něm vypráví o trapném i frustrujícím (a tím pádem zábavném) hledání partnera po třicítce.

„Je to skvěle napsaná komedie, při níž dva herci hledají svou lásku a komunikují s publikem o svém romantickém příběhu,“ říká 41letý režisér Mikoláš Tyc.

V hlavních rolích se představí Lukáš Kofroň a Karolína Herzinová. Řadu dalších postav ztvární Veronika Týcová, Tadeáš Horehleď a Eliška Matzkeová.

Název hry může být v tomto případě trochu zavádějící – divadlo upozorňuje na to, co pro někoho může být lákadlem: Vzhledem k většímu počtu vulgárních slov, která ve hře zazní, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky citlivé na tento způsob vyjadřování.

Lístky na premiéru 15. prosince od 19:30 hodin pořídíte za 300/330 korun, na reprízy za 203/250 korun.

První jsou na programu 20. a 28. prosince, respektive 16. ledna.