Mostecké divadlo zve na první letošní premiéru BROUK V HLAVĚ

Mostecká činohra zkouší lechtivou komedii o neuskutečněné manželské nevěře. Premiéra francouzské klasiky se skvěle vystavěnou zápletkou, plnou ironie, bláznivých záměn a slovního humoru se uskuteční 24. února na Velké scéně.

První premiérou letošní sezony bude jedna z nejhranějších a nejslavnějších komedií všech

dob, kterou s mosteckým souborem připravuje režisér Filip Nuckolls. Ten je

v Mostě podepsán pod oblíbenými tituly Světáci, Společenstvo vlastníků či Sen noci

svatojánské.

Děj příběhu

Viktor Emanuel Smrčina je ctihodný ředitel pojišťovny a v zásadě obyčejný chlap, který se nepouští do větších akcí. Jenže v poslední době hodně pracuje, nosí speciální kosmodisk, aby se nehrbil a intimní život mu kazí imaginární celník… Zkrátka co se týká milostných záležitostí,neprožívá právě „zuřivé“ období. Tím však probudí žárlivost ve své manželce Marcele. Z čeho její podezření vyplývá? To je tak – Viktor, protože poctivě nosí svůj speciální nápravný kosmodisk, daruje starý kosmodisk svému bratranci Kamilovi, který je bohužel zapomene v jednom poněkud specifickém hotýlku U Holé číči, určenému pro pány a dámy, kteří nejsou tak úplně manželé. No a když se šle vrátí z hotýlku zpět domů, chápe to Marcela jako důkaz manželova záletnictví. Zosnuje tedy se svou přítelkyní Luizou ďábelský plán, který má ovšem několik (vlastně hodně) háčků…

hrají: Ján Burda, Lukáš Kofroň, Zita Benešová, Jakub Dostál, Marcel Rošetzký, Michaela Krausová, Jan Beneš, Vít Herzina, Eliška Matzkeová, Jiří Rumpík, Ivana Zajáčková, Karolína Herzinová, Jiří Kraus, Otto Liška.