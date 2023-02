Mostecké fotbalové žákyně zabodovaly na mezinárodním turnaj v Plauen

Perfektní výsledek dosáhly žákyně FK Baník Most Souš na mezinárodním turnaji v německém Plauen. Se čtyřmi výhrami skončily na druhém místě. Turnaj vyhrálo se štěstím o jediný bod Erzgebirge Aue.

Ihned úvodní prohra 1:4 s Aue se ukázala jako kritická pro jinak velmi úspěšné vystoupení žákyň na turnaji Saského fotbalového svazu v Plauen. Po tomto úvodním neúspěchu již prošly turnajem bez ztráty kytičky, porazily postupně Chemnitzer FC, SpG Neustadt, Westsachsen Zwickau a znovu druhý tým SpG Neustadt 2. Výsledkem bylo druhé místo za Erzgebirge Aue, které na turnaji inkasovalo pouze dvě branky. A právě jednu z nich jim vstřelila Štěpánka Čížová, která se v dalším průběhu turnaje prostřílela k titulu nejlepší střelkyně celého turnaje. Jedná se o druhou ceněnou individuální trofej letošního roku, která putuje do Mostu. Na lednovém turnaji A-žen v Chemnitzu byla Kateřina Králová vyhlášena dokonce nejlepší hráčkou turnaje.

Mostecké dívky v Plauen nastřílely vůbec největší počet branek, celkem 13. Což činí jednoduchou matematikou průměr 2,6 branek na zápas. Další v pořadí Aue nastřílelo o dvě branky méně. Útočný styl je vlastní trenérskému tandemu Karel Giampaoli, Ondřej Chlad, kteří jej vysledovali z množství zápasů a tréninků staré gardy Souše. Několik let drilované kombinace na německé soupeřky vysloveně platily.

Most získal naději na celkové prvenství v okamžiku, kdy Aue vyčerpané po úvodním souboji s Mostem pouze remizovalo 0:0 z SpG Neustadt. V dalších zápasech už ale bohužel bodovalo naplno, a díky tomu o jeden jediný bod navíc ovladlo celý turnaj. Marné už byly gólové nadílky, ktere nadělovaly mostecké holky dalším soupeřkám. Dívky Chemnitzeru FC s Mostem opět prohrály, tentokrát 2:1, což vyvolalo noční zasedání představenstva našeho partnerského klubu. V následujícím zápase přišla největší nadílka v podobě turnajové rekordní výhry 5:0 nad SpG Neustadt, dále výhry 2:0 nad Westsachsen Zwickau a znovu výhra na SpG Neustadt 2 ,tentokrát pouze 3:0.

Dobrá nálada tak panovala na dlouhé cestě zpět do vlasti. Mikrobus pana Hrzána ji absolvoval za něco málo přes 2 hodiny a byl to opět úspěšný autobus.

Výsledky FK BMS žákyně v Plauen – 11. 2. 2023

BMS WU15 vs. Erzgebirge Aue 1:4

BMS WU15 vs. Chemnitzer FC 2:1

BMS WU15 vs SpG Neustadt 5:0

BMS WU15 vs. Westsachsen Zwickau 2:0

BMS WU15 vs. SpG Neustadt 2 3:0

Kompetní výsledky dostupné na stránce meinturnierplan.de pod odkazem zde.