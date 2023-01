Mostecké házenkářky čeká 7. ledna další zápas prestižní Ligy mistryň

Velkou pozornost v týmu víkendových soupeřek Černých andělů budí i výrazná pivotka Crina Elena Pintea, která začínala svou zahraniční kariéru v německém Thüringeru, takže během pravidelných letních přípravných zápasů jí mohli na mostecké palubovce vidět i zdejší diváci. A ze stejného německého klubu si mostečtí fanoušci pamatují určitě i norskou brankářku Marii Davidsen, která v letošní sezoně bukurešťskému klubu svými výkony velmi výrazně pomáhá.

„Čeká nás maximálně kvalitní tým a není náhoda, že je v čele naší skupiny Ligy mistryň. Bohužel nás tento zápas nezastihne v nejlepší situaci. Budou nám bohužel chybět tréninkové hodiny, které jsme chtěli dohnat v uplynulém týdnu. Naší snahou bude především hrát se soupeřem co nejdéle vyrovnaný zápas. Jak dlouho to bude, je v tuto chvíli otázka, ale za současné situace je pro nás nejdůležitější, abychom všechny nadcházející zápasy, a to nejen v Lize mistryň, odehráli co nejlépe a aby se nám nikdo nezranil,“ doplnil Jiří Tancoš.