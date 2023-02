Mostecké házenkářky povede nový trenér a republikový mistr

Od další sezóny 2023/2024 povede házenkářky DHK Baník Most nový trenér, Vladimír Šuma. Klub oznámil, že s ním na konci minulého týdne podepsal smlouvu.

Vladimír Šuma je znám jako osobnost lovosické házené. Šest let hrál také za pražskou Duklu, s níž získal tituly mistra České republiky. Od roku 1996 působil třináct let v Německu, kde si zahrál druhou i první bundesligu (Solingen).

Po návratu do Čech hrál až do svých 41 let v dresu Lovci Lovosice. Sportovní kariéru uzavřel v prvoligovém Ústí nad Labem. Účastnil se tří mistrovství světa, za národní tým si připsal 125 startů.

Poté byl rok asistentem trenéra a následně tři roky hlavním koučem mužů Lovosic. Osm let působil ve funkci místostarosty Lovosic, nyní je zde zastupitelem.

V roce 2018 se k házené vrátil, posledních pět let trénoval starší dorostence Lovosic v první lize.