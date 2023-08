Mostecké íčko nabízí besedy pro školáky

Mostecké Turistické informační centrum se po prázdninové pauze vrátí k pořádání besed pro žáky základních škol či nižších ročníků víceletého gymnázia. Učitelé si mohou v centru dohodnout termín besedy. Ty jsou určené pro děti od čtvrtých tříd výš, které se dozvědí zábavnou formou spoustu zajímavostí o našem městě a o činnosti informačního centra.

Program exkurze se skládá z představení činnosti turistického centra a prezentace historie a současnosti Mostu a jeho turistických atraktivit. Pracovnice informačního centra prostřednictvím otázek zapojí dětí do besedy. Kdo správně odpoví, může se těšit na drobnou odměnu. Žáci se dozvědí spoustu zajímavostí ze současného Mostu včetně představení turisticky zajímavých míst a lákadel nacházejících se nejen přímo ve městě, ale i v nejbližším okolí. Nahlédnou pod pokličku činnosti informačního centra a zhlédnou krátký film buď o turistice či historii města. Během půldruhé hodiny či dvou hodin návštěvy centra mohou debatovat s pracovnicemi íčka, klást zvídavé dotazy, skládat puzzle s obrázky města, luštit křížovky či tisknout razítka na pohlednice.

Besedy jsou určeny především pro žáky 4. až 6. tříd základních škol, ale přihlásit se mohou i starší školní kolektivy či nižší ročníky víceletého gymnázia. Termíny a časy nejsou pevně určeny. Učitelé, kteří mají o besedy zájem, se mohou hlásit pracovnici centra Miroslavě Sitteové (e-mail: miroslava.sitteova@mesto-most.cz nebo infocentrum@mesto-most.cz či na telefonním čísle 476 448 223) a dohodnout individuální termín. Besedy, které se budou konat od září do prosince, jsou vhodné pro zhruba dvě desítky účastníků.

Turistické informační centrum sídlí v budově Magistrátu města Mostu, mezi vstupem do obřadní síně a pasáží U Lva. Infocentrum poskytuje informace například o památkách, kulturních, přírodních a sportovních zajímavostech města a okolí, prodává turistické a upomínkové předměty nebo se účastní veletrhů cestovního ruchu. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v květnu až září také v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin s pauzou od 12 do 12:30 hodin.