Mostecké „íčko“ vám zapůjčí kola

Od května si můžete přijít do Turistického informačního centra Most nejen pro radu, kam se vydat a co v Mostě navštívit či si pořídit nějaký ten turistický suvenýr, ale také zapůjčit kolo. Město Most totiž ve svém íčku zřídilo půjčovnu kol a elektrokol, která bude veřejnosti k dispozici v době hlavní sezony, tedy od května do září.

Novinku vedle turistů jistě přivítají i místní, kteří se rádi občas svezou na kole a přitom si nechtějí pořizovat vlastní.

Půjčovna kol bude v provozu sedm dní v týdnu od května do konce září v čase od 9 do 17 hodin, o víkendech s polední pauzou od 12 do 12:30 hodin.