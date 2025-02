Mostecké jezero letos nabídne unikátní hudební festival

Největší drum & bassový festival světa Let It Roll hlásí zásadní novinku. Ročník 2025, který proběhne od 31. července do 2. srpna 2025, se přesouvá do nového prostředí – k malebnému jezeru Most.

Nová lokalita nabídne jedinečný zážitek v přírodě a zároveň bude pokračovat v tradici špičkové hudební i vizuální show. K hlavním hvězdám, jako jsou Hedex, Netsky či Wilkinson, se přidávají britské legendy A.M.C, Sub Focus i další.

Podle pořadatelů znamená přesun festivalu Let It Roll do Ústeckého kraje zásadní impuls pro celý region. Akce přesahuje hranice hudby a dokládá význam kreativního průmyslu. Právě ten může být symbolem transformace celé oblasti, včetně vzdělávání nebo trávení volného času. Pořadatelé plánují využít i sepjetí s německým Saskem, rovněž v souvislosti s faktem, že nedaleký Chemnitz je v roce 2025 hlavním evropským městem kultury a drum & bass má silné podhoubí také v Drážďanech.

Hvězdný line-up: Sub Focus, Wilkinson a další

K již oznámeným světovým jménům, jako jsou Camo & Krooked, Hedex, Hybrid Minds, Netsky a Hedex, se přidávají britské ikony A.M.C, Andy C, Dimension a Sub Focus, i mnozí další. Vedle zahraničních hvězd se představí i ti nejlepší z české a slovenské scény. Neodmyslitelnou součástí festivalu zůstávají unikátní designová pódia, která projdou výraznou inovací, a velkolepé audiovizuální show, jež patří k těm nejlepším na světě.

Přínos pro město Most

Festival Let It Roll přinese městu Most nejen kulturní obohacení, ale také ekonomické výhody a mezinárodní propagaci. „Let It Roll vnímáme jako příležitost ukázat Most jako moderní město s bohatou kulturou a krásným okolím. Akce tohoto rozsahu přitahuje tisíce návštěvníků, kteří podporují místní ekonomiku i cestovní ruch,“ říká Marek Hrvol, primátor města Most.

Organizátoři zároveň kladou důraz na minimalizaci dopadů na obyvatele. Zvuková aparatura bude navržena odborníky tak, aby minimalizovala hluk v okolí. Pláže u jezera zůstanou během festivalu přístupné veřejnosti. Připravuje se i zvýhodněné vstupné pro obyvatele Mostu, které bude v prodeji od 1. dubna 2025.