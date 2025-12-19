Mostecké kino Kosmos bude komfortnější s kioskem

Kino Kosmos se vybaví novým samoobslužným platebním kioskem. Zařízení přinese rychlejší odbavení návštěvníků, zkrátí fronty u pokladen a zvýší komfort návštěvníků.
Město společně s provozovatelem, Městskou knihovnou Most, pokračuje v modernizaci kina Kosmos. Měl by se tu totiž instalovat nový kiosek, u kterého bude možné si zakoupit vstupenku samoobslužně nebo si ji vyzvednout, pokud ji lidé zakoupí on-line. Pokud se nebude chtít divák občerstvit, výrazně mu to ušetří čas a čekání ve frontě. „Kiosek instalujeme především kvůli dlouhému čekání. Tradičně se totiž na poslední chvíli před promítáním návštěvníci nahrnuli k pokladně, a protože řada z nich se chce také občerstvit, tak tu čekají na popcorn nebo na kávu či jiné občerstvení, čímž se vytvářely dlouhé fronty,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Stará.
Knihovna, která kino provozuje, tu sice posilovala obsluhu, ale to problém prý nevyřešilo. „Nepočítáme ani s tím, že by návštěvníci přicházeli do kina kvůli frontám o půl hodiny dříve, naopak. Spíše chodí na poslední chvíli, takže platební kiosek by měl problém určitě pomoci řešit,“ je přesvědčena náměstkyně primátora.
Kino a s ním spojené služby se snaží město vylepšovat, protože s ním počítá i nadále. A to i poté, co bude dokončená rekonstrukce Repre, v němž vznikne i nový kinosál. „Kosmos není zrovna miniaturní kino, do velkého sálu se vejde přes 170 sedících diváků. Zůstane tu dál i po otevření nového kina v Repre. Zde bude ale kino spíše artového charakteru, v kombinaci s přednáškovým sálem pro knihovnu a její další činnost. Například pro cestovatele, kteří chtějí své zážitky z cest promítat apod. Nepůjde tedy o klasické kino. Přesto bude mít parametry roku 2026,“ uvedl dále primátor Marek Hrvol.
Se zrušením Kosmosu se počítá až tehdy, pokud by se opravil Prior, v němž se plánují i další kinosály. „Oprava Repre na zachování Kosmosu nic nezmění, ale Prior ano. Tam plánujeme kinosály, a pokud by se to podařilo, z Kosmosu bychom chtěli odejít,“ potvrdil primátor Hrvol.
V kině Kosmos jsou dva promítací sály MIDI a MAXI. Oba mají „svého diváka“. V každém z nich se promítá jiný typ filmů. Oba sály prošly v minulých letech modernizací a například výměnou starých dřevěných sedaček za pohodlné a polstrované. Měnilo se také linoleum. Před dvěma lety se například ve velkém sále dále instalovaly držáky lahví. Kino se také redigitalizovalo, aby mohlo konkurovat a kopírovat kvalitu vyrobených filmů. Zvýšila se zejména kvalita barev i zvuku.