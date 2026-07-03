Mostecké krasokolečkování slaví světový úspěch

Otevřené mistrovství světa World Inline Open, které letos hostila Česká republika, bylo vrcholem celé sezóny. Klub krasokolečkování Most byl součástí této mimořádné sportovní události nejen na závodní ploše, ale i při slavnostním zahajovacím ceremoniálu, kde se mostecké závodnice představily společnou exhibicí a nesly vlajky jednotlivých států.
Největšího úspěchu dosáhla 3. divize, ve které Anežka Turnovská, Ella Stejskalová a Claudie Čorejová vybojovaly tituly mistryň světa. Úspěch doplnila Sophia Jirsová, která obsadila výborné 8. místo.
Ve 2. divizi, která patří mezi nejnáročnější výkonnostní úrovně světového inline kolečkového krasobruslení, předvedla Mariana Kordíková skvělý výkon a obsadila 4. místo. Nikol Nedvědová přidala cenné 7. místo.
Ve 4. divizi vybojovala Marharyta Morda 5. místo a Zuzana Nečasová místo 8.
Výkony našich závodnic významně přispěly také k tomu, že Česká republika obsadila celkové 3. místo v hodnocení národních týmů, což je jeden z největších úspěchů českého inline kolečkového krasobruslení.