Mostecké mažoretky Panterky vybojovaly dva zlaté hattricky

Poslední dva víkendy byly pro Mostecké Panterky dvojnásob zlaté. Hodiny tréninků a odříkání se vyplatily a výkony na dvou soutěžích přinesly ovoce v podobě umístění na příčkách nejvyšších. První březnová neděle byla ve znamení Elánu, LInie, TEmperamentu

a Rytmu, tradiční taneční soutěže ELITERY Louny, jejímž pořadatelem je Taneční klub LUNA Louny. Co do počtu přihlášených 116 formací různých kategorií to byl ročník rekordní a pro Mostecké Panterky zlatý ve všem, co na soutěžní ploše předvedly. Za všechna tři vystoupení sklidila děvčata nejen potlesk diváků, ale i obdiv moderátorky a poroty. Ta je pak

v konečném hodnocení zařadila na příčky nejvyšší, a tak Panterky odjížděly z této soutěže se zlatým hattrickem. Kdo zažil něco podobného, dovede si představit, jaká motivace to byla do budoucna.

Neuplynul ani týden a Mostecké Panterky vyrazily do Ústí nad Labem, kde Taneční skupina Freedom, z. s. uspořádala další ročník soutěže DANCEMANIA CUP. I tady bylo na co koukat – od aerobiku přes tanec, cheerleaders až po mažoretky. Soutěž to byla pohárová, pro Panterky do slova a do písmene – podruhé si vychutnaly zlatý hattrick a za všechny choreografie si odvezly nejen zlaté medaile s trikolorou, ale i krásné poháry. Během soutěží Panterky poskytly i své první rozhovory – v Lounech zodpovídala dotazy novinářů trenérka Tereza Riegerová, na ústecké soutěži mluvila poprvé do mikrofonu nejmladší Panterka, sotva pětiletá Petruška Vondrová, a ačkoli to byl rozhovor pro ni naprosto nečekaný, zvládla ho na jedničku právě tak jako své vystoupení s nejmladšími skupinou mažoretek. Starší děvčata rovněž podala vynikající výkon, a tak si i ona právem odvezla kovy nejcennější. Co dál? Neusnout na vavřínech, pustit se do dalších soutěží s ještě početnější konkurencí a pokusit se udržet v prvních řádcích výsledkových listin. Do té doby i nadále trénovat 3x týdně v tělocvičně Základní školy, Most, příspěvkové organizace, za finanční podpory statutárního města Mostu.