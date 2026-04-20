Mostecké muzeum chystá na 15. května MUZEJNÍ NOC

Mostecké muzeum chystá na 15. května od 16 do 21 hodin na MUZEJNÍ NOC. Letošní akce se ponese v duchu výstavy Mise. Zpráva o misijním muzeu v Bohosudově.
V programu zazní exotické rytmy v podání gambijského bubeníka a tanečníka Papise Nyasse, uslyšíte hrdelní zpěv hudebníka z mongolské komunity Most, která představí i tradiční stan s hrou šagaj (Shagai), zažijete dva čajové rituály Čajovny Kašmír z Kadaně, představí se prérijní indiáni s teepee, ochutnáte exotickou kávu praženou v Korozlukách, občerstvení v duchu mexické kuchyně. V prostorách výstavy Mise proběhne komentovaná prohlídka s autorkou výstavy.
Muzejní zahrada: Prérijní indiáni Magažu teča tiošpaye, Mongolská tradiční kultura, občerstvení zajistí Mamarracha Street Food Litvínov a HerecPražíKávu Korozluky.
Budova muzea: 16:15 Křest komiksu MISE, 16:30 Papis Nyass – gambijské bubny, 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy MISE, 17:40 Čajový rituál – Čajovna Kašmir , 18:00 Papis Nyass – gambijské bubny, 18:30 Čajový rituál – Čajovna Kašmir, 19:00 Mongolský hrdelní zpěv, vystoupení mongolské skupiny
Volně přístupné budou probíhající výstavy a expozice.