Mostecké muzeum chystá na 15. května MUZEJNÍ NOC

Mostecké muzeum chystá na 15. května od 16 do 21 hodin na MUZEJNÍ NOC. Letošní akce se ponese v duchu výstavy Mise. Zpráva o misijním muzeu v Bohosudově.

V programu zazní exotické rytmy v podání gambijského bubeníka a tanečníka Papise Nyasse, uslyšíte hrdelní zpěv hudebníka z mongolské komunity Most, která představí i tradiční stan s hrou šagaj (Shagai), zažijete dva čajové rituály Čajovny Kašmír z Kadaně, představí se prérijní indiáni s teepee, ochutnáte exotickou kávu praženou v Korozlukách, občerstvení v duchu mexické kuchyně. V prostorách výstavy Mise proběhne komentovaná prohlídka s autorkou výstavy.

Muzejní zahrada: Prérijní indiáni Magažu teča tiošpaye, Mongolská tradiční kultura, občerstvení zajistí Mamarracha Street Food Litvínov a HerecPražíKávu Korozluky.

Budova muzea: 16:15   Křest komiksu MISE, 16:30  Papis Nyass – gambijské bubny, 17:00  Komentovaná prohlídka výstavy MISE, 17:40  Čajový rituál – Čajovna Kašmir , 18:00  Papis Nyass – gambijské bubny, 18:30  Čajový rituál – Čajovna Kašmir, 19:00  Mongolský hrdelní zpěv, vystoupení mongolské skupiny

Volně přístupné budou probíhající výstavy a expozice.

 

