Mostecké muzeum hledá MUZIKOLOGA

Oblastní muzeum a galerie v Mostě vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů – muzikolog“ na zkrácený pracovní poměr (úvazek 0,4) na dobu neurčitou nebo na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda).

Platová třída: 10

Místo výkonu práce: Oblastním muzeu a galerii v Mostě

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení“ do podatelny muzea nebo zašlete poštou na adresu: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, nebo zašlete elektronicky (výpis z evidence Rejstříku trestů a doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání musí být konvertovány do elektronické podoby) do datové schránky Oblastního muzea a galerie v Mostě, a to nejpozději do 31. 5. 2024.

Pro více informací o výběrovém řízení klikněte zde