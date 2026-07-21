Mostecké muzeum láká na unikátní čtenářský zážitek

Mostecké muzeum nabízí autentický čtenářský zážitek. Reaguje tak na nový trend, tak zvaný READAWAY.
Znamená to, že se propojí kniha a místo. Můžete si tedy přečíst svou oblíbenou knihu či nový bestseller na místech, kde se přímo odehrávají či nesou stejnou atmosféru. Duch místa umocňuje vyprávění a vy se osobně ocitáte tam, kde se právě odehrává děj a nachází se váš hrdina. Velmi oblíbený je takto čtený žánr fantasy či historické romány v dobových reáliích. „My vás právě tímto zveme do muzea a galerie v Mostě, kde si přímo v unikátní historické budově na několika místech můžete přečíst příběhy jezuitských misionářů, zajímavý cestopis či náš tematický obrázkový komiks, který obdržíte v pokladně muzea zdarma. Číst můžete přímo ve výstavě „Mise“ za zvuků mnišských chorálů či exotických bubnů pod přísným pohledem jezuitských světců shlížejících na vás z obrazů,“ zve Diana Šlajsnová Kvapilová z knihovny Oblastního muzea a galerie v Mostě.
Samozřejmě, že unikátní budova mosteckého muzea a galerie skrývá i další tajemná zákoutí, kde můžete spočinout s knihou vlastního výběru a třeba se i ochladit v horkých dnech.
Foto: Lucie Paur