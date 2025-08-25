Mostecké muzeum otevře 11. září výstavu o továrních komínech

Mostecké muzeum zve 11. září na vernisáž výstavy „Tovární komíny spojenou s přednáškou autorské dvojice Martina Vonky a Michala Horáčka „Tovární komíny v Ústeckém kraji.
Výstava ukáže celou řadu možností, jakým způsobem dnes dávat komínům šanci na další život a jaké nové funkce mohou odstavené komíny získávat. Autorská dvojice se podívá na téma továrních komínů v Ústeckém kraji ale v širším pohledu a představí komíny nově využité, ale i zapomenuté, nebo dokonce zbořené. Hovořit se bude o komínech architektonicky či historicky zajímavých, ale i o takových, jejichž zajímavost tkví v detailech či příbězích. Prostor dostanou i nejrůznější kuriozity a povídání zcela jistě doplní i veselé historky z výzkumu. Výstava bude k vidění od 12. září do 30. listopadu.