Mostecké muzeum představí špičkové modelářské výtvory

Třetí modelářská výstava Severočeského leteckého archivu Most se uskuteční 1. června od 10 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě. Výstava se ponese v duchu podtitulu Pocta Zdeňkům.

Pocta bude patřit známým osobnostem modelářského světa Zdeňku Sekyrkovi a Zdeňku Fléglovi.

Výstava odstartuje 1. června v 10 hodin a potrvá do 15. června. Součástí bude soutěž o divácky nejhezčí model či diorámu a to ve dvou kategoriích – model a dioráma. Ceny a plakety o umístění v soutěži obdrží v každé kategorii tři nejlepší. Na výstavě budou ukázky práce modelářů, workshop o stavbě modelů nebo diorám, popřípadě i o jiných modelářských kategoriích. Uvidíte špičkově postavené modely letadel, lodí, aut nebo vojenské techniky, ale také stavebnice zkompletované jen tak pro radost, modely robotů, figurky do strategických her apod.