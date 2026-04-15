Mostecké muzeum připravuje komorní výstavu mosteckého rodáka, sochaře Stanislava Hanzíka

Od
redakce HL
-
0
62

671749618_1389372033223495_1104629476775988265_nMostecké muzeum připravuje komorní výstavu u příležitosti nedožitých 95. narozenin mosteckého rodáka, sochaře Stanislava Hanzíka. Autor, který vzešel z prostředí rodného Mostecka, zaujímal významné postavení v českém figurativním sochařství druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna v 17 hodin, výstava potrvá do 13. září.
671214648_1389372003223498_8805961854077437900_nSe sochami Stanislava Hanzíka se můžete setkat v Mostě například v prostoru u Magistrátu města Mostu nebo na Městském hřbitově. V Praze patří k jeho nejvýznamnějším dílům kašna u Karolina, Lev v interiéru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Karel Hašler na zámeckých schodech, Dialog herců ve Voršilské zahradě či Chlapec s mušlí ve Františkánské zahradě.671403724_1389372016556830_2183084848348971467_n S jeho tvorbou se setkáváme i v dalších městech – Dialog galantní v Zámeckém parku v Litvínově, Sv. Vojtěch v Roudnici nad Labem, Pasáček v rotundě na Řípu, K. H. Mácha v Litoměřicích nebo kašna v Příbrami.
670247453_1389371676556864_5675440860840781380_nVytvořil také busty českých osobností, jako byli Josef Sudek, Bedřich Smetana, Jaroslav Seifert, Stanislav Neumann, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Vlastimil Brodský či Bohumil Hrabal.
670181647_1389371583223540_5178999974823415406_nZabýval se i volnou tvorbou, která bude na výstavě také zastoupena. Portrétní tvorba, tvořící protipól jeho monumentálním dílům, bude na této komorní výstavě rovněž představena. 673068342_1389372383223460_5027138064362323177_nJeho pražský ateliér s díly se objevil i ve filmu Pupendo. Tvořil i ve svém ateliéru v horské vesnici Křížatky v Krušných horách.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!