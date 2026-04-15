Mostecké muzeum připravuje komorní výstavu mosteckého rodáka, sochaře Stanislava Hanzíka

Mostecké muzeum připravuje komorní výstavu u příležitosti nedožitých 95. narozenin mosteckého rodáka, sochaře Stanislava Hanzíka. Autor, který vzešel z prostředí rodného Mostecka, zaujímal významné postavení v českém figurativním sochařství druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna v 17 hodin, výstava potrvá do 13. září.
Se sochami Stanislava Hanzíka se můžete setkat v Mostě například v prostoru u Magistrátu města Mostu nebo na Městském hřbitově. V Praze patří k jeho nejvýznamnějším dílům kašna u Karolina, Lev v interiéru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Karel Hašler na zámeckých schodech, Dialog herců ve Voršilské zahradě či Chlapec s mušlí ve Františkánské zahradě. S jeho tvorbou se setkáváme i v dalších městech – Dialog galantní v Zámeckém parku v Litvínově, Sv. Vojtěch v Roudnici nad Labem, Pasáček v rotundě na Řípu, K. H. Mácha v Litoměřicích nebo kašna v Příbrami.
Vytvořil také busty českých osobností, jako byli Josef Sudek, Bedřich Smetana, Jaroslav Seifert, Stanislav Neumann, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Vlastimil Brodský či Bohumil Hrabal.
Zabýval se i volnou tvorbou, která bude na výstavě také zastoupena. Portrétní tvorba, tvořící protipól jeho monumentálním dílům, bude na této komorní výstavě rovněž představena. Jeho pražský ateliér s díly se objevil i ve filmu Pupendo. Tvořil i ve svém ateliéru v horské vesnici Křížatky v Krušných horách.