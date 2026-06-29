Mostecké muzeum spouští od 1. července malou letní hru

Mostecké muzeum připravilo na léto program pro malé i velké návštěvníky. Přijďte si zahrát od 1. července malou letní hru s odměnou, vyzkoušet si kvíz o Krušných horách a objevit zajímavé výstavy.
Co dalšího si v létě můžete v muzeu užít?
Motýlí noc
Nevšedním letním zážitkem bude Motýlí noc ve čtvrtek 16. července od 21 hodin. Vydejte se společně s entomologem Pavlem Krásenským na večerní pozorování nočních motýlů pod vrchem Šibeník. Stačí si přibalit baterku, ideálně čelovku, a nechat se vtáhnout do fascinujícího světa noční přírody. Sraz je ve 21 hodin na malém parkovišti v ulici Jiřího z Poděbrad, naproti Jungle aréně, pod vrchem Šibeník v Mostě.
Historie MHD
Výstava Mise
Na výstavě Mise / Zpráva o Misijním muzeu v Bohosudově můžete s dětmi obdivovat například indiánskou výbavu, exotické hudební nástroje nebo příbytek misionáře. Výstava odhaluje téměř zapomenuté příběhy jedinečné misijní sbírky. Děti si navíc mohou vyrobit vlastní magnetku a vyřešit zábavné úkoly v dětském koutku.
Umělecké výstavy
V muzeu probíhají také umělecké výstavy. Nová výstava Patrik Hábl / Ozvěny přítomnosti představuje tvorbu jednoho z nejvýraznějších současných českých malířů.