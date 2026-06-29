Mostecké muzeum spouští od 1. července malou letní hru

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redakce HL
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Mostecké muzeum připravilo na léto program pro malé i velké návštěvníky. Přijďte si zahrát od 1. července malou letní hru s odměnou, vyzkoušet si kvíz o Krušných horách a objevit zajímavé výstavy.
Co dalšího si v létě můžete v muzeu užít?
Motýlí noc
MbNevšedním letním zážitkem bude Motýlí noc ve čtvrtek 16. července od 21 hodin. Vydejte se společně s entomologem Pavlem Krásenským na večerní pozorování nočních motýlů pod vrchem Šibeník. Stačí si přibalit baterku, ideálně čelovku, a nechat se vtáhnout do fascinujícího světa noční přírody. Sraz je ve 21 hodin na malém parkovišti v ulici Jiřího z Poděbrad, naproti Jungle aréně, pod vrchem Šibeník v Mostě.
Historie MHD
MdMilovníky místní historie potěší výstava 125 let MHD na Mostecku (1901–2026) s unikátními exponáty, historickými fotografiemi a filmovými projekcemi. Ukažte dětem, jak se na Mostecku cestovalo městskou hromadnou dopravou před desítkami let.
Výstava Mise
McNa výstavě Mise / Zpráva o Misijním muzeu v Bohosudově můžete s dětmi obdivovat například indiánskou výbavu, exotické hudební nástroje nebo příbytek misionáře. Výstava odhaluje téměř zapomenuté příběhy jedinečné misijní sbírky. Děti si navíc mohou vyrobit vlastní magnetku a vyřešit zábavné úkoly v dětském koutku.
Umělecké výstavy
V muzeu probíhají také umělecké výstavy. MeNová výstava Patrik Hábl / Ozvěny přítomnosti představuje tvorbu jednoho z nejvýraznějších současných českých malířů.
MfSochařské umění připomíná komorní výstava Zakotvený neklid v sochařském díle Stanislava Hanzíka.
ssssos-banner-webTvorbu mladé generace představují tradiční výstavy žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě a SOŠ Hamr-Litvínov.

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