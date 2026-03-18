Mostecké „Rozmáňo“ oživí příběh Dr.Dolittla

Divadlo rozmanitostí oživilo klasický příběh světové literatury Dr. Dolettle o laskavém lékaři, kterému bylo mezi zvířaty lépe než mezi lidmi. Premiéra se odehraje 21. března od 17 hodin na velké scéně Městského divadla.
Malí i velcí diváci se mohou těšit na výpravnou a zábavnou rodinnou pohádku s nezaměnitelným rukopisem režiséra Jiřího Krause. Ožijí před nimi loutky zvířat v životní velikosti, které je vtáhnou do kouzelného světa, kde je respekt a láska ke všemu živému úplnou samozřejmostí. Diváky čeká dobrodružná cesta kolem světa s doktorem Dolittlem a jeho neobyčejnými přáteli. Dr. Dolittle má radši zvířata než lidi, peníze považuje za otravný nesmysl, a místo nudných lidských řečí poslouchá šuškání, koní, psů a myší. Společně s ním můžeme poznat svět z jeho jiné strany a zjistit, že láska není žádná věda.
Inscenace je vhodná pro děti od 5 let. Hrají J. Kraus, T. Alferi, J. Brožová, P. Zikmund, K. Kluchová, B. Schusswohlová, M. Melicher, J. Kubaščík / M. Moravec, Q. Kublák.