Mostecké technické služby dočasně pozastaví sečení trávy

Během dneška dokončí Technické služby města Mostu sečení veřejných ploch a poté tyto práce dočasně pozastaví. „Důvodem jsou vysoké teploty a dlouhodobě suché počasí. V těchto podmínkách není vhodné trávníky dále zatěžovat, protože by mohlo docházet k jejich poškození a vysychání,“ vysvětlil ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman. I nadále se však budou podle jeho slov průběžně řešit jednotlivá problematická místa, kde může docházet k intenzivnímu růstu plevelů, ječmínku nebo vojtěšky. „Připomínáme také, že sekačky jsou již delší dobu nastaveny na maximální možnou výšku sečení 11 cm, aby trávníky lépe odolávaly současnému horku a suchu. Na některých nerovných plochách může vzhledem k pracovnímu záběru strojů, u některých přes 2 metry, dojít k lokálně nižšímu sečení. Jde o technické omezení, kterému nelze zcela zabránit.
Děkujeme za pochopení. Cílem je chránit městskou zeleň a pomoci jí co nejlépe zvládnout období vysokých teplot a nedostatku srážek,“ dodal ředitel.