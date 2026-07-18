Mostecké technické služby mají chytrý skleník

Technické služby města Mostu vybudovaly ve Velebudicích chytrou vertikální farmu bez půdy.
Farma zatím „jede“ ve zkušebním provozu. Pokud se však osvědčí, výrazně rozšíří vlastní produkci rostlin. Ty zde nerostou v půdě, ale v prostředí, kde se ke kořenům dostává voda i vzduch. Právě to podle odborníků podporuje jejich rychlejší a zdravější růst. „Jedná se o vertikální aeroponickou farmu, kde se rostliny pěstují v kombinaci vody a vzduchu. Současná úroda je první, kterou zde technické služby vypěstovaly. Slouží především k tomu, aby si zaměstnanci novou technologii osvojili a získali potřebnou certifikaci pro běžnou potravinářskou produkci. Pracovníci nyní ve skleníku zkoušejí co nejširší sortiment,“ říká ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman. Vedle klasických salátů zde zkoušejí i bylinky a méně známé druhy listové zeleniny. „Pěstujeme například satát mizuna, což je odrůda trochu podobná rukole nebo hořčici listovou,“ dodává ředitel. Na ploše dvě stě metrů čtverečních lze najednou vypěstovat až tři a půl tisíce rostlin.
Skleník je vybavený moderními technologiemi. „Tento skleník je postaven jako chytrý s moderními technologiemi. Ochlazuje se odparem vody, elektřinu dodává vlastní solární elektrárna a speciální osmotická jednotka připravuje vodu pro přesně řízené dávkování živin,“ říká ředitel.
Potravinová produkce se pěstuje v jedné polovině skleníku a druhá je určená pro okrasné rostliny. Právě květiny chtějí technické služby ve městě sázet ve větší míře z vlastní produkce. Pokud se projekt ekonomicky osvědčí, výroba ve sklenici se rozšíří.