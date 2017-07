Mostecké závodiště poprvé hostilo dostihy v pátek

Na Hipodromu Most se poprvé běžely dostihy jindy, než v sobotu, a to netradičně už v pátek 21. července. Důvod byl ten, že se celý mítink odehrál po hlavičkou francouzské sázkové kanceláře PMU. V programu dne bylo celkem sedm dostihů, přičemž pět jich vysílala televize do Francie. Výsledky jednotlivých dostihů dne:

Cena Maisons – Laffitte, rovina IV. kategorie na 1 400 m pro 3leté a starší koně: 1. Doubravka (ž. Jan Verner), 2. Hyacint, 3. Dodybud.

Cena PMU, rovina III. kategorie na 1 600 m pro 3leté koně: 1. Guillotine Shave (ž. Jiří Palík), 2. Adamant Rock, 3. Kissi Sturm.

Handicap PMU, rovina III. kategorie na 1 600 m pro 3leté a starší koně: 1. Jessi (Pavlína Filipová), 2. Nazma, 3. Lacorana.

Handicap Saint – Cloud, rovina V. kategorie na 1 600 m pro 3leté a starší koně: 1. Maceshka (Michal Hrouda), 2. Naděje, 3. Lemesína.

Handicap Chantilly, rovina IV. kategorie na 1 800 m pro 3leté a starší koně: 1. Drama (Pavlína Filipová), 2. Miss Reemeya, 3. Candle in the Wind.

Cena Hipodromu Most, rovina II. kategorie na 2 200 m pro 3leté a starší koně: 1. Pepa Havel (ž. Kateřina Hlubůčková), 2. Arlington, 3. Mystic Golfer.

Cena města Mostu, rovina IV. kategorie na 3 000 m pro 4leté a starší koně: 1. Golden Irene (ž. Tomáš Lukášek), 2. White Ghost, 3. Playmonka.