Mostecký autodrom změnil majitele, koupil ho miliardář Roman Staněk

Josef Zajíček již není majitelem Autodromu Most. Nově ho vlastní Roman Staněk starší. Roman Staněk je dlouhodobě spojen s motorsportem i prostřednictvím podpory mladých jezdců. Je otcem úspěšného českého závodníka Romana Staňka, který aktuálně působí v japonské sérii Super Formula, má za sebou úspěšné působení ve Formuli 2 a zároveň rozvíjí vlastní jezdeckou akademii zaměřenou na talentovanou mládež.
Investiční skupina RIQ Investments dokončila akvizici 100% akciového podílu ve společnosti AUTODROM MOST a.s., která patří mezi klíčové motoristické areály ve střední Evropě. „Autodrom Most má silnou tradici i mimořádný potenciál do budoucna. Chceme navázat na jeho historii a zároveň ho dále rozvíjet jako centrum špičkového motorsportu i platformu pro výchovu nové generace závodníků,“ uvedl Roman Staněk, předseda představenstva RIQ Investments.
Josef Zajíček, k transakci dodává: „Akvizici vnímáme jako významný milník v dalším rozvoji společnosti. Nový vlastník má jasnou ambici posílit postavení autodromu na mezinárodní scéně a dále rozvíjet jeho aktivity směrem k mladým talentům.“
AUTODROM MOST je dlouhodobě pořadatelem prestižních motoristických akcí, mezi které patří Mistrovství světa superbiků WorldSBK, Czech Truck Prix, závody série NASCAR či Racing Journal Speed Fest, jehož součástí jsou mimo jiné závody Formule F4s plnými startovními rošty mladých talentovaných jezdců. Areál je zároveň vybaven jedním z nejmodernějších polygonů pro výuku bezpečné jízdy v České republice, který slouží jak veřejnosti, tak firemní klientele.
RIQ Investments plánuje v následujících letech rozvoj modernizace infrastruktury a technologického zázemí areálu. Zároveň se chce aktivně zaměřit na rozvoj motorsportu, podporu talentované mládeže a posilování spolupráce s partnery, regionem i mezinárodními organizacemi.
S novým majitelem se setkal již i primátor Mostu Marek Hrvol. Hlavním tématem společného jednání byla budoucnost mosteckého okruhu, jeho další rozvoj i význam pro město a region.
O SPOLEČNOSTI RIQ INVESTMENTS
RIQ Investments je investiční skupina s více než 14letou historií, zaměřená na dlouhodobé investice do výrobních podniků, těžby a zpracování kamene, energetiky a real estate ve střední Evropě.