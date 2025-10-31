Mostecký bojovník Filip Krátký ovládl Mistrovství ČR v kickboxu

Mostecký bojovník Filip Krátký z klubu Mako Gym Most opět dokázal, že patří mezi absolutní špičku českého kickboxu. Po titulech mistra Evropy a mistra světa v disciplíně K1 (organizace WMAC) letos přidal i titul mistra České republiky v nejprestižnější organizaci WAKO.

Na Mistrovství České republiky v kickboxu nastoupil v kategorii K1, kde prošel několika náročnými zápasy. Každý z nich vyžadoval tvrdost, precizní techniku a nekompromisní bojového ducha. Díky poctivé přípravě, kterou absolvoval pod vedením trenérů Mako Gymu, dokázal, že má nejen talent, ale i odhodlání stát se nejlepším.

Pro Most jde o mimořádný úspěch – titul mistra České republiky v kickboxu se do města vrací po dlouhých 12 letech.

Zisk titulu je zároveň dalším důkazem, že Mako Gym Most se stává významným centrem bojových sportů v severních Čechách. Klub chce do budoucna rozvíjet nejen závodní týmy, ale také mládežnické kategorie, kde vyrůstá nová generace mosteckých talentů.

 

