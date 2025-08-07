Mostecký Central vyměnil ochranku a návštěvníci s nevhodným chováním se nestačí divit!

Mostecké obchodní centrum Central se dlouhodobě potýká s nevhodným chováním nepřizpůsobivých osob, kvůli kterým přijalo řadu zpřísňujících opatření. V uplynulých dnech navíc vyměnilo agenturu, která zde od 1. srpna působí jako ochranka.
Jen za první 4 dny působení nové ostrahy z agentury M2C bylo z Centralu vykázáno 500 osob z důvodu nevhodného chování a porušování Návštěvního řádu. „Nastavujeme jasné hranice a nebereme si servítky! Stále platí nulová tolerance v porušování Návštěvního řádu. Naším cílem je vaše maximální bezpečnost a příjemné prostředí pro všechny, kteří do Centralu přicházejí za nákupy, zábavou i odpočinkem,“ říká Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace EPG Group, která vlastní Central.