Mostecký Central vystaví závodní formuli F4

Obchodní centrum Central připravil ve spolupráci s Autodromem Most jedinečný zážitek. Od 20. do 29. července bude v přízemí Centralu vystavena skutečná závodní formule. Monopost najdete přímo poblíž infostánku, kde si ho budete moci prohlédnout z bezprostřední blízkosti pod dohledem asistentů. Přijďte se podívat na technický zázrak, ve kterém začínaly ty největší hvězdy současného motorsportu!
Monopost Formule 4 představuje vůbec první oficiální krok mladých talentů na cestě z motokár do světa nejrychlejších vozů planety v rámci programu FIA Global Pathway. S naprosto totožným vozem odstartoval svou hvězdnou kariéru i současný pilot Formule 1 Kimi Antonelli. Ačkoliv jde o vstupní kategorii formulového sportu, parametry tohoto stroje vám vyrazí dech. Na většině závodních okruhů dokáže tato formule zajíždět lepší časy než řada produkčních závodních vozů, jako jsou Porsche Carrera Cup nebo speciály TCR.
Co všechno tento závodní stroj skrývá?
- Konstrukce: FIA homologovaný karbonový monokok s mimořádně pevnou sendvičovou strukturou.
- Bezpečnost: Moderní ochranný systém HALO (ochranný oblouk nad hlavou jezdce), 6bodové bezpečnostní pásy a karbonové deformační zóny.
- Srdce vozu: Přeplňovaný motor Abarth 1.4 turbo by Autotecnica.
- Výkon: 173 koní / 245 Nm při hmotnosti jen pár stovek kilogramů.
- Zrychlení z 0 na 100 km/h: Ohromující 4 vteřiny.
- Maximální rychlost: Až 250 km/h.
Díky propracované aerodynamice dokáže vůz v zatáčkách vyvinout boční přetížení až kolem 2 G. To jezdci umožňuje průjezdy v rychlostech, o kterých si běžná silniční auta mohou nechat jen zdát.
Soutěžte na našich sociálních sítích o lístky na závody!
Ve spolupráci s mosteckým autodromem připravil Central navíc exkluzivní soutěž o víkendové vstupenky na prestižní závodní víkend Racing Journal Speed Fest, který se koná od 31. července do 2. srpna. Ve hře bude celkem 20 vstupenek v celkové hodnotě 13 000 Kč. Sledujte Facebook a Instagram Central Most.